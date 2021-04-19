«Не нужно смотреть на то, что скажут люди»: в Браславе в костеле обвенчалась пара – жениху и невесте по 91 году

В Браславе в костеле обвенчалась пара – жениху и невесте по 91 году. Фото: bestbelarus.by

В Браславе в костеле в прошедшие выходные обвенчалась пара пенсионеров – жениху и невесте по 91 году. На венчании присутствовали только самые близкие. Виктор и Анна данное событие афишировать не хотели.

Дочь жениха рассказала порталу tut.by, что ее отец и его избранница очень счастливы.

- И мы, дети, очень их поддерживаем. Не нужно смотреть на то, что скажут люди. Нужно свою жизнь строить так, как ты сам считаешь правильным, - сообщила дочь Виктора.

Пенсионеры Анна и Виктор родом из деревни Рубеж Брасловского районе. Он еще недавно был вдовцом, а она – вдовой.

- Вот они и решили жить вместе. Но не просто так сойтись, а обвенчаться перед Богом. В загс мой отец с Анной решили не идти, так как посчитали, что официальная роспись и гражданская церемония в их возрасте не нужны, - отметила Галина Викторовна.

Виктор овдовел летом 2020 года и очень был убит горем.

- Мои родители вместе прожили более 65 лет. Они тоже были венчаны. У нас в Браславе с этим очень строго: католики венчаются обязательно. Папа очень любил маму, ухаживал за ней, когда она болела. Когда мамы не стало, папа каждый день ездил к ней на кладбище, все глаза проплакал. Он очень сильно переживал потерю супруги – они столько лет вместе были. А вообще мой папа – активный и жизнерадостный человек. Он еще ездит за рулем на все праздники в костел. У него хорошие зрение и память. Папа ведет здоровый образ жизни. И ну никак не дашь ему 91 год. Он бегает, как энерджайзер. Одному жить одиноко. Мы, дети, помогаем ему, навещаем, но у нас своя жизнь. Телевизор папа почти не смотрит. Вот он и принял решение объединить жизни с односельчанкой Анной. Они ведь друг друга с детства знают, - пояснила дочь Виктора.

Галина Викторовна отмечает, что папа и Анна не хотят, чтобы о них люди судачили.

- Понимаете, ведь далеко не все смогут понять их решение и порадоваться за них. Кто-то, может, и осудит. Но самое главное знаете что – папа снова счастлив. И мы очень рады за него. Папа сомневался: нужно ли ему еще раз вступать в брак. Мы, дети, поддержали его, когда он сказал нам, что собирается венчаться с Анной, - добавила Галина Викторовна.

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