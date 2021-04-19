В Минске прививки от коронавируса будут делать прямо на предприятиях Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске прививки от коронавируса будут делать прямо на предприятиях. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Минск. Официально».

Прививать трудовые коллективы от COVID-19 в Минске будут с выездом на предприятия. И такая работа, как сообщает Мингорисполком, уже проводится.

По мнению мэра столицы Владимира Кухарева, подобный способ для крупных коллективов будет более удобным, чем, к примеру, направление сотрудников в прививочные кабинеты городских поликлиник.

Напомним, что 13 апреля стало известно о том, что есть планы организовать вакцинацию в крупных торговых центрах.

- Мы рассматриваем разные варианты: ЦУМ, Комаровский рынок и другие, в которых есть здравпункты. Берем в расчет и торговые центры. На данный момент, жителям Минска будет непривычно узнать о том, что прививать от коронавирусной инфекции будут не только в учреждениях здравоохранения, но и на площадках торговых центров. За границей под временные прививочные пункты даже спортивные залы отдают. И все хорошо, - отметил заместитель главного врача по организационно-методической работе 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского района Вадим Костюков.

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