Пресс-секретарь Лукашенко отреагировала на последние события и заявила, что президент исполняет свои обязанности согласно Конституции
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт отреагировала на последние события. Она заявила агентству РИА Новости, что президент исполняет свои обязанности согласно Конституции и в полном объеме.
- Президент исполняет свои обязанности согласно Конституции и в полном объеме. По заранее определенному графику и уже отработанным схемам обеспечения безопасности, - отметила Эйсмонт, отвечая на вопрос журналиста, сказались ли на рабочем графике президента Беларуси и мерах безопасности предотвращение покушения и попытка государственного переворота.
Наталья Эйсмонт уточнила, что готовится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Ранее сообщалось, что она состоится 22 апреля в Москве.
Напомним, что в субботу, 17 апреля, Александр Лукашенко заявил, что руководство США готовило покушение на него и его детей.
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