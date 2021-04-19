Пресс-секретарь Лукашенко отреагировала на последние события и заявила, что президент исполняет свои обязанности согласно Конституции Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт отреагировала на последние события. Она заявила агентству РИА Новости, что президент исполняет свои обязанности согласно Конституции и в полном объеме.

- Президент исполняет свои обязанности согласно Конституции и в полном объеме. По заранее определенному графику и уже отработанным схемам обеспечения безопасности, - отметила Эйсмонт, отвечая на вопрос журналиста, сказались ли на рабочем графике президента Беларуси и мерах безопасности предотвращение покушения и попытка государственного переворота.

Наталья Эйсмонт уточнила, что готовится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Ранее сообщалось, что она состоится 22 апреля в Москве.

Напомним, что в субботу, 17 апреля, Александр Лукашенко заявил, что руководство США готовило покушение на него и его детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новые подробности подготовки военного мятежа в Беларуси: переворот планировали на 9 мая, участвовать должны были украинские националисты.

ФСБ России заявила, что именно эта спецслужба задерживала Федуту и Зенькевича, и рассказала новые подробности. (подробности)

«Задача №1 – устранить самого главного, №2 – блокировать внутренние войска и ОМОН, №3 – захватить телецентр»: КГБ Беларуси рассказал подробности подготовки мятежа против Лукашенко.

По версии силовиков, к заговору причастны известный белорусский политолог Александр Федута, лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев и белорусский адвокат с американским паспортом Юрий Зенкович. (подробности)

«Подобных дел в истории суверенной Беларуси еще не было»: в КГБ рассказали подробности по делу о госперевороте.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжались более шести месяцев. (подробности)