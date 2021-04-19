Главному редактору Intex-press вынесли прокурорское предупреждение за интервью с Тихановской. Фото: скриншот с издания

Главному редактору Intex-press Владимиру Янукевичу вынесли прокурорское предупреждение за интервью со Светланой Тихановской. Оно вышло в номере от 14 апреля.

В тот же день Янукевичу позвонили из Барановичской межрайонной прокуратуры и пригласили на встречу 15 апреля. На встрече Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк зачитал главному редактору Intex-press вынесенное ему предупреждение.

В предупреждении говорилось о том, что в ходе мониторинга СМИ было установлено, что в Intex-press от 14 апреля было опубликовано интервью со Светланой Тихановской, которая скрывается от органов уголовного преследования и в отношении которой возбужден ряд уголовных дел за совершение действий, направленных на причинение вреда небезопасности Беларуси, выступающей от имени Координационного совета, «являющегося экстремистским формированием».

В предупреждении было указано на требование Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» о недопустимости распространения в СМИ и на интернет-порталах информации, которая направлена на пропаганду войны, экстремистской деятельности или же содержащей призывы к подобной деятельности, насилия и жестокости, другой информации, которая способна нанести вред национальным интересам Беларуси или запрещено законодательством страны.

- Мне, к сожалению, не пояснили, какие именно слова в интервью, по мнению Барановичской межрайонной прокуратуры, нарушили действующее законодательство Беларуси. Данное предупреждение мы расцениваем как давление на свободу слова и будем его обжаловать в прокуратуре Брестской области, - рассказал Владимир Янукевич БАЖ.

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