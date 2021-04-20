Бывшего следователя Евгения Юшкевича поместили в СИЗО КГБ

Бывший следователь Евгений Юшкевич задержан и помещен в СИЗО КГБ. Фото: Istagram Евгения Юшкевича.

В Беларуси 19 апреля был задержан и помещен в СИЗО КГБ бывший следователь Евгений Юшкевич, информирует interfax.by со ссылкой на правозащитников лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

Как рассказала журналистам адвокат Юшкевича, в его квартире уже прошел обыск. По словам Марии Колесова-Гудилиной, основанием для обыска и задержания стало постановление, в котором указана 289 статья УК РБ - «акт терроризма».

СПРАВОЧНО: Евгений Юшкевич до 2017-го года занимал должность старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений УСК по Минску. Затем уволился из органов и сменил квалификацию - стал программистом. Летом 2020-го года стал инициатором проекта, помогающего переподготовке и переобучению силовиков и госслужащих, уволенных или уволившихся из структур.

В ноябре 2020-го года экс-следователь Юшкевич уже был задержан по подозрению в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них». В декабре 2020-го - отпущен из-под стражи под подписку о невыезде.

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