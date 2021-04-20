«Тяжелых пациентов действительно много»: белорусский инфекционист рассказал о третьей волне COVID-19

Инфекционист Юрий Горбич рассказал о третьей волне и как выйти на плато по заболеваемости. Фото: стоп-кадр | видео "Беларусь 1".

Сравнение трех волн COVID-19 может вызвать ощущение, что первая волна коронавируса была очень легкая, вторая - сложнее, а третья - еще тяжелее. Об этом в эфире «Беларусь 1» сказал завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, специалист мониторинговой группы по коронавирусу.

Однако, по словам Юрия Горбича, ощущение отличий волн COVID-19 «чисто эмоциональное», объясняющееся общей усталостью от пандемии. Также он заметил, что ощущение большого количества тяжелых «ковидников» создается из-за «перехлеста оставшихся со второй волны» пациентов с новыми поступающими больными.

- Создается ощущение, что их (тяжелых пациентов - Прим.) много. Собственно, как и говорил министр, их действительно много, - прокомментировал инфекционист.

Также Юрий Горбич отдельно охарактеризовал ситуацию с коронавирусом по регионам. Например заметил, что обстановка с заболеваемостью примерно схожая. Но «чуть большие проблемы» существуют в Минске, что связано с довольно высокой плотностью населения.

- Может, в какой-то степени Гомельская область, но все остальное более-менее ровно, - пояснил он.

При этом, как представитель мониторинговой группы по коронавирусу, Горбич спрогнозировал сценарий развития третьей волны COVID-19 в Беларуси. И предположил, что в течение ближайших двух недель станет ясно движение заболеваемости: «пойдем по пессимистичному или более оптимистичному сценарию».

- Вполне может быть, что будет очень высокий всплеск, - не исключил инфекционист.

Но продолжая привел и второй сценарий, когда заболеваемость останется «на очень пологом холме, который потихонечку сползет на плато».

Заболеваемость, по словам Горбича, будет в прямой зависимости от числа вакцинированных, соблюдения антиковидных мер: масочного режима и дистанцирования, и т.д.

Кроме того, инфекционист поспешил заверить, что используемые в Беларуси вакцины безопасны. И добавил: «Привившись, граждане ничего не теряют».

При этом сам Юий Горбич признался, что не вакцинировался от коронавируса и пока не планирует, так как менее четырех недель назад он переболел коронавирусом. Также он сообщил, что не делал тест на антитела.

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