Нардеп «Слуги народа» на встрече с Лукашенко: 36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом

Нардеп «Слуги народа» встретился с Лукашенко. Фото: пресс-служба президента

Депутат украинской Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко 20 апреля приехал в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Как сообщает украинская пресса, Шевченко - представить Запорожья, он поздравлял Лукашенко с победой на последних выборах президента и недавно он уже был в Минске - участвовал во Всебелорусском народном собрании.

- Украина и Беларусь - два самых близких народа, - заявил украинский нардеп, которого цитирует пресс-служба президента. - И кто бы ни был у власти, что бы ни происходило, никогда эти народы не разделить.

Шевченко высказал предположение, что его могут обвинить, что он говорит за весь украинский народ, однако считает что «украинцы в смысле политической нации» «тяготеют и любят Беларусь, белорусский народ». По словам депутата, многие жители Украины поддерживают Лукашенко:

- Социологи показывают, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим президентом в Украине.

В свою очередь Лукашенко отметил, что «оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь»:

- Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как президента, но и мое личное отношение.

Лукашенко выразил надежду, что эта встреча станет «добрым сигналом», а также подчеркнул, что «никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей» и полагает, что их не стало меньше:

- Наверное, просто о них меньше говорят. (...) Но не думаю, что у нас там меньше друзей.