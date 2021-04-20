Медики назвали причину, по которой люди часто умирают в молодом возрасте

Медик назвал частую причину смерти в молодом возрасте. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, по какой причине часто умирают молодые люди, рассказал кардиолог Сергей Иванов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Медик напомнил, что повышенное артериальное давление негативно сказывается на жизненно важных органах человека – в первую очередь мозге, сердце, почках.

«Гипертония — очень серьёзное заболевание, им надо заниматься, если этим не заниматься, то, к сожалению, наши пациенты начинают погибать в достаточно раннем возрасте», - отметил специалист.

Опасность повышенного давления для сердца в том, что может возникнуть хроническая сердечная недостаточность. Гипертония может привести к проблемам с почками, что, в свою очередь, ведет к интоксикации, задержке в организме жидкости и другим нарушениям. Гипертония может стать «спусковым крючком» для снижения умственных способностей, так как на ее фоне начинающаяся деменция развивается ускоренными темпами. В четыре раза, по мнению Иванова, гипертония ускоряет процесс возникновения атеросклероза.

«На сегодняшний день гипертоник в 20 с небольшим уже тоже не вызывает удивления. Когда начинаешь обследовать пациента, явных причин нет — это гипертоническая болезнь. Здесь много факторов — и какие-то нарушения в питании, отсутствие физической нагрузки, отсутствие полноценного отдыха, большая информационная нагрузка», - прокомментировал кардиологи ситуацию «омоложения» гипертонии

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