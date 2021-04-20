В Госдепе США назвали причину введения санкций против Беларуси и поставили условия

В Госдепе США назвали причину введения санкций против Беларуси Фото: REUTERS

Стали известны подробности о планах США по введению санкций в отношении Беларуси, также появились официальные комментарии. В частности, на сайте Госдепартамента опубликовали сообщение о том, что Госдеп поддерживает решение Министерства финансов Соединенных Штатов возобновить санкции против девяти белорусских госпредприятий, а Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал свою позицию на этот счет:

- Девять госпредприятий, затронутых этой акцией, финансируют и поддерживают режим Лукашенко, способствуя его жестоким репрессиям в отношении белорусского народа и неоднократному неприятию верховенства закона.

Блинкен считает, что введение санкций станет «еще одним следствием вопиющего игнорирования белорусскими властями прав человека и невыполнения Беларусью своих обязательств».

Госсекретарь назвал фамилии Сергея Тихановского, Марии Колесниковой и Игоря Лосика - как пример людей, которые «несправедливо заключены в тюрьму режимом Лукашенко за использование своих прав человека и основных свобод». Всех их Блинкен призвал «немедленно и безоговорочно освободить».

Как стало известно, это является одним из условий, при выполнении которого США могут не ввести санкции. Властям Беларуси дали 45-дневный срок, после которого - с 3 июня - сотрудничество американских граждан и компаний должно быть прекращено с девятью госпредприятиями. Это концерн «Белнефтехим» и его филиалы в США, предприятия «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно» и «Белорусский нефтяной торговый дом».