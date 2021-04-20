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Общество20 апреля 2021 13:49

Минчанку обманули лжеброкеры: как подстраховаться, если вы собрались играть на бирже

Женщина перечислила мошенникам более 15 тысяч долларов
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Вот так выглядел сайт, на котором женщина решила заработать, но потеряла свои деньги. Фото: Следственный комитет.

Вот так выглядел сайт, на котором женщина решила заработать, но потеряла свои деньги. Фото: Следственный комитет.

Более 15 тысяч долларов потеряла 44-летняя жительница Минска, желая попробовать себя в биржевых торгах. В феврале женщина зарегистрировалась на сайте FOXTD.COM. Было заявлено, что сайт осуществляет биржевую брокерскую деятельность, и любой желающий может поиграть на бирже на курсах валют, торговле металлами и акциями. Нужно было только внести деньги на счет платформы.

Женщина перечислила деньги. С ней связались представители платформы и пообещали, что в кратчайшие сроки деньги преумножатся, и что с ее счетом работают опытные трейдеры. «Играла на бирже» минчанка с февраля по апрель. Когда же захотела обналичить свои деньги, с ней перестали выходить на связь и заблокировали доступ к сайту.

-Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь), - рассказала официальный представитель УСК по г.Минску Екатерина Гарлинская.

БУДЬ В КУРСЕ!

-Не доверяйте неизвестным организациям, обещающим легкий заработок на финансовых рынках в сети.

-Прежде, чем перечислить деньги на подобный интернет-ресурс, убедитесь, что организация имеет лицензию на брокерские услуги.

-Проверьте отзывы о данном брокере в сети.

-Проверьте, не находится ли платформа в списках мошеннических ресурсов.

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