Минчане начали получать уведомления с просьбой не оплачивать коммунальные услуги за март: в Мингорисполкоме прокомментировали ситуацию

Минчане получают уведомления с просьбой не оплачивать коммунальные услуги за март: в Мингорисполкоме прокомментировали ситуацию. Фото: Telegram / minskiygorispolkom

Жители Московского района столицы начали находить в своих почтовых ящиках уведомления с просьбой не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за март. В посланиях объясняется, будто в начислениях есть ошибки.

В Мингорисполкоме заявили, что эти листовки фейковые, и прокомментировали ситуацию.

– Ни РСЦ, ни ЖЭУ таких листовок не рассылали, и никаких ошибок в начислениях нет. В то же время, поверив недостоверной информации, некоторые жители уже обращаются в РСЦ за перерасчетом, – пояснил Александр Ермолович, первый заместитель главы администрации Московского района, его слова приводит Telegram-канал «Минск. Официально».

Отмечается также, что все начисления верны и оплатить ЖКУ, как и всегда, следует до 25 числа месяца.

Напомним, что в апреле многим минчанам прислали «жировки» за март, в которых, кроме традиционной информации о тарифах, объемах оказанных услуг и общей суммы оплаты, на обратной стороне содержалась информация о БЧБ-флаге, а также предупреждение по поводу участия в протестах.

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