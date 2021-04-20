Одеваемся потеплее и готовимся к снегу: погода на Вербное воскресенье в Беларуси

Холодная погода ожидается на Вербное воскресенье в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Необычайно холодным ожидается Вербное воскресенье, которое отметят православные верующие 25 апреля. Несмотря на то, что весна в самом разгаре, в конце недели прогнозируется похолодание. Причем, даже со снегом.

Понижение температуры воздуха ожидается уже в пятницу, продолжится в субботу, а утром в воскресенье по Беларуси обещают всего 1-3 градуса тепла и мокрый снег. В это время верующие придут к храмам, чтобы молиться и освящать вербы - как правило, обряд проводят на улице. Так что одеваться придется по-зимнему.

Днем немного потеплеет - до плюс 4-6 градусов, а осадки могут продолжиться уже в виде дождя. Такая погода ожидается практически по всей стране: в Минской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях.

Холодная погода ожидается на Вербное воскресенье в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Только по юго-западной части республики - в Брестской области - снег не обещают, но возможен дождь. Здесь будет чуть теплее днем - до плюс 6-8 градусов. По предварительным данным, в начале следующей недели непривычно холодная для конца апреля погода сохранится.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней, опубликованном на сайте Белгидромета pogoda.by. Этот прогноз погоды рассчитан компьютером автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.

Такое уже бывало в предыдущие годы, что освящать вербы приходилось под снегом. Хотя обычно на Вербное воскресенье тепло. И вот 2021-й год снова может принести аномалии…

Напомним, Вход Господень в Иерусалим, который еще называют Вербным воскресеньем, отмечается за неделю до Воскресения Христова. В этот день Иисус вошел в Иерусалим, чтобы завершить свою духовную миссию спасения человечества - там он добровольно пошел на смерть и был распят, чтобы искупить грехи всего мира и каждого человека. После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, которая завершится Пасхой.