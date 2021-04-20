МИД Беларуси отреагировал на возобновление санкций со стороны США

США решили возобновить санкции в связи с систематическим нарушением прав человека в Беларуси. Фото: pixabay

В Министерстве иностранных дел Беларуси сожалеют о решении США возобновить действие санкций в отношении концерна «Белнефтехим» и входящих в его состав предприятий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.

«Данный шаг, какой-бы риторикой он ни вуалировался, фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны - одного из столпов белорусской независимости. Такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле "свободную и независимую Беларусь" так ратует американская администрация», – отмечается в заявлении белорусского МИДа.

В министерстве также назвали это решение американской стороны жестоким.

«При этом на фоне серьезнейших внутренних проблем, которые сегодня у всех на слуху, новая администрация США "из кожи вон лезет", чтобы на ком-нибудь продемонстрировать свою жесткость и псевдо-принципиальность. Интересы бизнеса, обычных белорусов или американцев, безопасности и стабильности в регионе и мире в данном процессе для Вашингтона не имеют никакого значения. Возможно потому, что расплачиваться за последствия таких безответственных поступков нашему региону снова придется самостоятельно», – считают в МИДе Беларуси.

Кроме того, там заявили, что в вопросах независимости компромиссов не будет.

«Суверенитет и независимость – непреложные для белорусского народа ценности. Американской стороне давно пора понять, что в этих вопросах не будет компромисса. Республика Беларусь – страна, которая в состоянии постоять за себя, не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений. Принятие этих простых истин поможет решению взаимных проблем», – сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от этих «деструктивных мер США» благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан.

«Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны. В свете последних событий и озвученной информации также вызывает серьезные вопросы та поспешность, с которой США приняли данное решение. Подчеркиваем, что любой прогресс в двусторонних отношениях возможен только по итогам взаимоуважительного диалога, к которому, как и ранее, белорусская сторона готова», – заявили в МИДе.

Напомним, что США решили возобновить санкции в связи с систематическим нарушением прав человека в Беларуси. Госдеп США поддержал решение Министерства финансов этой страны о возобновлении санкций против девяти белорусских госпредприятий, а Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал свою позицию на этот счет.

– Девять госпредприятий, затронутых этой акцией, финансируют и поддерживают режим Лукашенко, способствуя его жестоким репрессиям в отношении белорусского народа и неоднократному неприятию верховенства закона, – сказал он.

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