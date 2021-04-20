Делаем ставки: внедорожник, на котором Тихановская ездила по регионам Беларуси, выставлен на аукцион

внедорожник, на котором Тихановская ездила по регионам Беларуси, выставлен на аукцион. Фото: ebay.com

Автомобиль, на котором Светлана Тихановская, будучи кандидатом в президенты Беларуси, ездила по стране во время избирательной кампании, выставлен на аукцион. Об этом «КП» сообщил владелец внедорожника Олег Моисеев - член основного состава Координационного совета оппозиции. Моисеев был доверенным лицом Тихановской во время выборов.

- С декабря 2020 года ввиду уголовных преследований нахожусь в Вильнюсе. На днях с личного одобрения Светланы я выставил на аукцион свой автомобиль, на котором Светлана Георгиевна ездила на протяжении президентской кампании и агитационных митингов, - рассказал Моисеев. - Деньги, собранные с продажи автомобиля, будут отданы на поддержку активистов и пострадавших белорусов.

Речь идет о дорогом комфортабельном полноприводном внедорожнике Ford Explorer Limited 2011 года выпуска. Тем не менее, начальная цена на автомобиль невысока - 11 тысяч долларов.

По фото на странице аукциона видно, что автомобиль находится в Вильнюсе. Многие участники предвыборных митингов помнят, что именно на этой машине Тихановская приезжала в разные города вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало.

Напомним, недавно золотую медаль Герасимени купили за 16,1 тысяч долларов - деньги пойдут на помощь спортсменам.