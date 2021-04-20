Через месяц выйдет на свободу: в Минске суд рассмотрел апелляцию на приговор журналистке Катерине Борисевич по делу «о ноль промилле»

Приговор Катерине Борисевич оставили в силе. Фото: Belta via Reuters

20 апреля Минский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор журналистке Катерине Борисевич - Генпрокуратура сочла его слишком мягким. Напомним, Катерина находится в СИЗО уже 5 месяцев, суд первой инстанции приговорил ее к 6 месяцам лишения свободы. Суд решил оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Это значит, что уже скоро, 19 мая 2021 года, журналистка выйдет на свободу.

Адвокаты довольны тем, что апелляционную жалобу прокуратуры не удовлетворили. Катерина уже узнала об этом решении суда - с ней в процессе вели видеосвязь. Защитники предположили, что, вероятнее всего, до конца срока Катерина останется в Жодино, в колонию ее не переведут.

У входа в зал стояли металлические рамки и служба охраны. Всех, кто хотел пройти в зал на оглашение решения, тщательно осмотрели: просили открыть даже спичечные коробки, пачки сигарет и упаковки с лекарствами. Катерины Борисевич в зале не было, ее не привезли в суд. Фото и видеосъёмка запрещена, предупредила сотрудница суда. В зале работали видеокамеры - запись в режиме онлайн транслировали на большом телевизоре, который повернут в сторону слушателей.

Напомним, Катерину судили за материал, который вышел на портале Tut.by 13 ноября. В тексте со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача Артема Сорокина было указано, что в крови умершего Романа Бондаренко не было алкоголя.