Макей оценил вероятность доступа США к обвиняемому в подгтовке покушения на Лукашенко. Фото: БЕЛТА

Адвокат Юрий Зенкович, которого обвиняют в подготовке покушения на президента Беларуси, – в первую очередь белорусский гражданин, поэтому вопрос о консульском доступе к нему для США будут решать, учитывая все обстоятельства вокруг этого дела. Такое заявление сделал глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Напомним, что Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей.

Позже глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире гостелеканала ОНТ утверждал, что участники раскрытой группы разработали план и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи. Более того, по его словам, они готовили вооруженной мятеж с целью захвата власти.

По этому делу задержаны Зенкович, а также лидер оппозиционной Партии БНФ Григорий Костусев и белорусский политолог Александр Федута. При этом, по данным телеканала, именно уроженец Беларуси Зенкович, который с 2007 года живет в США, был главным организатором готовившегося госпереворота.

Тем временем пресс-атташе посольства США в Беларуси Тим О'Коннор заявил, что дипмиссия рассчитывает на консульский доступ к имеющему двойное гражданство Зенковичу.

– Данной ситуацией занимаются соответствующие спецслужбы. Мы будем связываться с соответствующими структурами, где он находится, и будем действовать в соответствии с правилами этих структур, а также с учетом всех обстоятельств вокруг этого дела. Поэтому сейчас сказать однозначно, что будут предприняты какие-то конкретные действия в отношении этого человека, я не могу. Но он является гражданином Беларуси. А то, что он имеет другое гражданство, мы узнали уже потом, – уточнил Макей, его цитирует «РИА Новости».

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