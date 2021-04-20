«Хватит играть». В эфире «Россия 1» призвали ввести войска в Беларусь

В эфире «Россия 1» призвали ввести войска в Беларусь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В прямом эфире российского телевидения 19 апреля прозвучал призыв вводить войска РФ в Беларусь. Такое предложение высказал депутат Госдумы России Алексей Журавлев в передаче «60 минут» во время обсуждения ситуации в Беларуси. В частности обсуждали заявления КГБ Беларуси и ФСБ России о заговоре против Александра Лукашенко и попытке государственного переворота.

- А о Беларуси я вот что скажу: хватит играть. Надо там размещать наши базы и вводить войска. Иначе они вот этим воспользуются и явно введут, скажут: «О, у вас тут нарушения», и польские войска введут, - заявил Журавлев во время горячих дискуссий. Он еще раз повторил свою мысль о том, что «надо вводить туда наши войска и ставить там базы», затем резюмировал: - Вот что надо делать с Беларусью, обязательно!

В программе на ТК «Россия 1» участвовали также депутат Палаты представителей белорусского парламента Сергей Клишевич и аналитик Александр Шпаковский. Комментариев МИД и других официальных органов о заявлении российского депутата пока не поступало.

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