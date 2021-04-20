Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 апреля 2021 года: второй день подряд не растет число новых случаев за сутки, но 10 смертей

Число новых случаев коронавируса, регистрируемое за сутки в Беларуси, уже второй день подряд находится на одном уровне. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Число новых случаев коронавируса, регистрируемое за сутки в Беларуси, уже второй день подряд находится на одном уровне. Об этом свидетельствует свежая статистика Минздрава по коронавирусу.

Так, по данным на 20 апреля, за сутки в республике выявлены 888 новых случаев COVID-19, выписаны из больниц 742 пациента. Накануне было зарегистрировано 887 заразившихся за 24 часа.

При этом показатель смертности уже долго не меняется – снова умерли десять пациентов за сутки.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 345 тысяч 998 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 336 тысяч 227 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», –добавили в Минздраве.

За все время распространения инфекции на территории Беларуси умерли две тысячи 443 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Также в республике продолжают делать тесты, чтобы выявлять больных. За минувшие сутки выполнено 9 тысяч 307 таких анализов, а за все время – пять миллионов 685 тысяч 902 теста.

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