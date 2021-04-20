«Нет слов»: фото школьного обеда в Острошицком Городке возмутило соцсети

Фото школьного обеда в Острошицком Городке вызвало ажиотаж в соцсетях. Фото: pixabay

Фото обеда, сделанное в одной из школ Минской области, вызвало резонанс в соцсетях. Снимок опубликовал отец одной из учениц школы в Острошицком Городке 16 апреля на своей странице в Facebook.

«Развитие образования в одной тарелке (дочь присылает школьный фьюжн)! Острошицкий Мишлен, рисовая фуагра с нежными пикулями в изящной сервировке! Минобру приятного аппетита. Дети, после такого обеда готовы с удвоенной силой НЕ грызть гранит науки», – так иронично подписал кадры мужчина.

На снимке запечатлен обед, состоящий из плова и маринованного огурца, в металлической посуде, однако, по мнению пользователей, выглядит он совсем не аппетитно.

«Какой треш», «Нет слов», «Фуа-гра?», «Просто фу», – высказали мнение комментаторы.

Некоторые признались, что увиденное вызвало у них ассоциации с тюремным обедом.

Отец одной из учениц школы опубликовал фото обеда, который возмутил своим видом пользователей соцсетей. Фото: Facebook

Возмущенный отец добавил в комментариях, что не понимает, почему повара не могут даже из этих продуктов приготовить красивое и вкусное блюдо. По словам его дочери, такие неаппетитные обеды – частое явление в школе, некоторые дети, увидев их, отказываются от еды.

«Родители мало платят за питание или вообще не платят? Ну так предложите свежую булочку, тертую морковку и сок. Вариантов сотни. Дело ж ведь не в том, чтобы ребёнок так наелся и больше не хотел до вечера, а всего лишь перекусил», – пояснил он.

Тем временем директор школы Наталья Бельмач отметила, что фото школьного обеда видела, но жалоб на качество питания от школьников и родителей она лично не получала.

– Я видела фото и могу сказать, почему плов не рассыпчатый. Мы готовим его из не пропаренного риса, поэтому каша получается вязкая. А вообще наша школа, как и все учебные учреждения Беларуси, получает меню для школьников из райисполкома. Ни одной жалобы от родителей к нам не поступало: ни письменно, ни устно, ни на личном приеме, – уточнила она, ее цитирует портал rebenok.by.

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