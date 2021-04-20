Госстандарт запретил с 22 апреля продавать печенье, которое можно было найти во многих магазинах. И вот почему

Госстандарт запретил с 22 апреля продавать печенье, которое можно было найти во многих магазинах. Фото: pixabay.com

Госстандарт запретит с 22 апреля продавать печенье, которое можно было найти во многих магазинах. Причина в том, что в крекере Tuc нашли недопустимую пищевую добавку. Информация об этом была размещена на сайте ведомства.

Крекер Tuc со вкусами «копченые колбаски» и «сыр» уже через два дня должен исчезнуть с полок магазинов и ввозить в Беларусь его нельзя.

Печенье оказалось в черном списке, так как в нем обнаружили недопустимую пищевую добавку. При производстве крекера туда добавили консервант пиросульфит натрия – Е223. Компонент был заявлен на упаковке.

Напомним, что ранее Госстандарт запретил продавать кофе двух известных марок.

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