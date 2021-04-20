В МВД сообщили, что телеграм-канал «Беларусь головного мозга» признан экстремистским. Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел сообщили, что телеграм-канал «Беларусь головного мозга» признан экстремистским. Решение об этом было принято 19 апреля судом Железнодорожного района Гомеля.

- Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» был признан экстремистским. Решение об этом было принято 19 апреля, в понедельник, судом Железнодорожного района Гомеля. Основания для этого послужили материалы областного управления ГУБОПиК МВД, - написано в телеграм-канале ведомства.

В МВД добавили, что в телеграм-канале систематически размещались экстремистские материалы, в их числе и те, которые были направлены на разжигание соцвражды, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих.

Напомним, что 20 апреля ГУБОП МВД опубликовал список 22 телеграм-каналов, которые признаны в Беларуси экстремистскими.

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