Грозы и желтый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 21 апреля

21 апреля синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гроз. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Теплая и влажная погода сохранится в Беларуси 21 апреля, сообщили в Белгидромете. В среду ожидаются кратковременные дожди и до +17°С.

В целом в этот день будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди.

Кроме того, 21 апреля синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гроз.

«В дневные часы 21 апреля (среда) местами по стране ожидаются грозы», – сообщили в Белгидромете.

Ветер будет неустойчивый 4-9 м/с, при грозах его порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах от 0°С до +6°С. Днем потеплеет до +11°С … +17°С

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Похолодание начнется уже с пятницы и продолжится на следующей неделе (подробности).