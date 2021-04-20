В «Белнефтехиме» отреагировали на санкции США. Фото: «Белнефтехим»

В «Белнефтехиме» отреагировали на санкции США. Напомним, что Министерство финансов Соединенных штатов Америки 19 апреля заявило о возобновлении санкции против девяти белорусских госпредприятий, включая «Белнефтехим».

- Данный недружественный шаг американской администрации рассматривается как абсолютно безосновательный, неправомерный и бесперспективный. К сожалению, приходится констатировать, что санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько их сотрудникам, простым работникам и их семьям. Стоит сказать о том, что в равной степени удар санкций ориентирован и на бюджет страны, за счет которого обеспечиваются интересы простых людей и слабозащищенных слоев населения, среди которых жизненно важные соцзадачи и проекты в Беларуси, - сообщает БелТА со ссылкой на концерн.

В «Белнефтехиме» также отметили, что в связи с санкциями на предприятиях отрасли осознают, что даже в этих условиях отсутствуют причины отказаться от решения задач по защите своих рабочих коллективов, сохранению производства и максимальному обеспечению внутреннего рынка, а также потребителей всей необходимой продукцией.

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