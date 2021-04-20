В партии «Слуга народа» прокомментировали встречу украинского депутата с Лукашенко

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко по личной инициативе и не представлял на этой встрече Украину, заявили в партии "Слуга народа". Фото: president.gov.by

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко по личной инициативе и не представлял на этой встрече Украину. Такое заявление сделал 20 апреля глава партии Александр Корниенко.

По его словам, фракция «Слуги народа» намерена потребовать от него объяснений.

Корниенко уточнил, что Шевченко не был делегирован партией «Слуга народа», МИД или Офисом президента на проведение каких-либо переговоров «с официальными лицами Беларуси». Шевченко также не входит в состав парламентской делегации в Беларуси.

– Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства, – подчеркнул Корниенко, его цитирует портал LIGA.net.

По мнению Корниенко, такое поведение как минимум нарушает порядок реализации внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях.

– Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращению, – добавил Корниенко.

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