Нацбанк и правительство смогут вводить валютные ограничения «в случае угрозы экономической безопасности»

Изменено законодательство по валютному регулированию. Фото: myfin.by

Александр Лукашенко во вторник, 20 апреля, подписал указ №154, которым признаются утратившими силу указы №240 от 12 мая 2009 «О некоторых вопросах в области валютного регулирования» и №301 от 31 июля 2018 года «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты». Таким образом законодательство приводится в соответствие с Законом №36-3 от 30 июня 2020 года «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля». Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Законом предусматриваются новые подходы, которые отменяют существующие ограничения и обременения при проведении валютных операций юрлицами и физлицами. При этом сохранены положения о поступлении валютной выручки на счета банков Беларуси в сроки, которые были установлены в договорах, и о регистрации валютных договоров, - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы государства также добавили, что закреплена возможность введения Национальным банком Беларуси совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности страны и стабильности ее финансовой системы.

- В Законе также упрощены процедуры, которые регулируют проведение валютных операций, и для исключения различного толкования конкретизированы нормы валютного законодательства, - написано в сообщении.

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