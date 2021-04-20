В парламенте сделали заявление по поводу информации о попытке госпереворота в Беларуси

Белорусские парламентарии выступили с заявлением по поводу появившейся на днях информации о попытке государственного переворота в стране. Фото: Telegram / housegovby
Белорусские парламентарии выступили с заявлением по поводу появившейся на днях информации о попытке государственного переворота в стране.
Их обращение опубликовано в Telegram-канале. В нем отмечается, что члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания с глубоким негодованием восприняли информацию о попытке государственного переворота в Беларуси, сопряженного с физическим устранением первых лиц государства и их близких родственников.
«Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь», – считают в парламенте.
Напомним, что Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, которые, по его словам, готовили на него покушение, а также хотели устроить мятеж.
Парламентарии назвали предпосылкой «этого преступного умысла» «неуклонное разрушение основ и традиционных принципов международного права».
«На протяжении нескольких десятилетий ряд государств вмешивается во внутренние дела других стран, прикрываясь искаженными представлениями о защите свобод и демократических ценностей. В повседневную практику введено использование санкций и иных мер экономического давления. Широкое распространение получила организация цветных революций для свержения законно избранных органов власти в суверенных государствах. Везде такие действия вели к разрушению, уничтожению национальных традиций и государственности, обнищанию и гибели людей», – обозначили свою позицию парламентарии.
Отметим, что после президентских выборов в августе 2020-го в Беларуси начались протесты, люди вышли на улицы, потому что были не согласны с официальными результатами, по которым победил Александр Лукашенко. Многие страны публично поддержали белорусов в их стремлении к честным и справедливым выборам.
Тем временем в парламенте назвали историю с попыткой переворота и покушения на Лукашенко примером «деградации этих методов до уровня преступных подрывных операций, заговоров, прямо нацеленных на разжигание вражды и убийства».
Также в парламенте отметили, что решительно осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти и призывают международное сообщество немедленно отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих внутриполитическую обстановку в Беларуси.
Добавим, что некоторые иностранные компании ранее отказались от сотрудничества с государственными белорусскими предприятиями, где есть случаи репрессий в отношении сотрудников, а также с теми, кто поддерживает Лукашенко.
Тем временем США решили возобновить санкции в связи с систематическим нарушением прав человека в Беларуси. Госдеп США поддержал решение Министерства финансов этой страны о возобновлении санкций против девяти белорусских госпредприятий, а Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал свою позицию на этот счет.
– Девять госпредприятий, затронутых этой акцией, финансируют и поддерживают режим Лукашенко, способствуя его жестоким репрессиям в отношении белорусского народа и неоднократному неприятию верховенства закона, – сказал он.
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