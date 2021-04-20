В посольстве США в Минске рассказали о доступе к задержанному адвокату Юрию Зенковичу. Фото: pixabay.com

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Минске рассказали о доступе к задержанному адвокату Юрию Зенковичу. У него двойное гражданство: США и Беларуси.

- Правительство Соединенных Штатов Америки всегда настоятельно призывает иностранные правительства следовать процедурам консульского уведомления и доступа к лицам с двойным гражданством США на основании принципов взаимности и вежливости. Даже если в определенных обстоятельствах конкретная страна не имеет юробязательств согласно Венской конвенции, так как физлицо является гражданином этой страны, имея при этом и гражданство Америки, - приводит слова пресс-атташе посольства США в Беларуси Тима О’Коннора агентство «Интерфакс-Запад».

Он также добавил, что американские дипломаты в каждом из случаев, когда задерживается гражданин США, готовы предоставить все необходимые консульские услуги.

- Согласно существующей практике мы не передаем информацию о гражданах Америки без их письменного согласия, - подытожил О’Коннор.

Напомним, что адвокат Юрий Зенкович был задержан в Москве 11 апреля.

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