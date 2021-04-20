Водитель автобуса по громкой связи передал пассажирам «привет от политзаключенных» и получил 15 суток Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Водитель автобуса по громкой связи передал пассажирам «привет от политзаключенных» и получил 15 суток. Это услышал сотрудник службы безопасности метрополитена и пожаловался на водителя в милицию. Мужчине дали 15 суток административного ареста. Об этом сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Вясна».

Мужчина работает водителем пригородного автобуса в одном из минских автопарков два года. В понедельник, 12 апреля, утром во время маршрута, на котором ездит много постоянных пассажиров, знакомых с водителем, он передал по громкой связи привет от политических заключенных. Мужчина это сделал, потому что в декабре 2020 года его сына осудили на три года «химии» за протесты в августе.

В автобусе среди пассажиров оказался сотрудник службы безопасности минского метрополитена. Он и пожаловался на 41-летнего водителя в милицию. По его словам, водитель «по громкой связи говорил о том, что в наших тюрьмах сидит много узников совести и не нужно о них забывать. Призывов к массовым мероприятиям не было».

Водителя задержали спустя несколько дней после произошедшего. На него был составлен протокол по статье 24.23 КоАП. Поступок мужчины расценили как призыв к массовым мероприятиям. Сам же водитель не видит вины в данном поступке.

Судья Минского района Алексей Кропочев признал мужчину виновным и назначил ему 15 суток административного ареста.

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