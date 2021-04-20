Черногория снимает все ограничения, в том числе ПЦР-тесты, для туристов из Беларуси. Фото: pixabay.com

Черногория отменяет все ограничения, в том числе ПЦР-тесты, для туристов из Беларуси. Об этом сообщил министр финансов Черногории Милойко Спаич в своем Twitter.

- Мы рады сообщить, что для посещения Черногории в туристический сезон – 2021 для граждан России, Беларуси, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, среди которых и ПЦР-тесты, - написал Спаич.

По информации Республиканского союза туристических организаций, ПЦР-тесты для граждан указанных стран будут отменены уже с 22 апреля.

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