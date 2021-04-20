«Очень хотелось выпить»: в Молодечно пара украла в магазине три бутылки настойки – и может попасть в колонию на четыре года

В Молодечно пара украла в магазине три бутылки настойки. Фото: mlyn.by

В Молодечно пара украла в магазине три бутылки настойки. Инцидент произошел в магазине бытовой химии, который расположен на улице Скорины. Об этом сообщает mlyn.by.

В милицию позвонила кассир и рассказала, что двое неизвестных схватили со стеллажа несколько бутылок алкоголя и, спрятав их, скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники милиции изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как в магазин зашли двое покупателей – мужчина и женщины, которые сразу же направились в вино-водочный отдел. Со стеллажа они взяли, как рассказал продавец, три бутылки настойки – две – мужчина положил своей знакомой в рюкзак, а одну – женщина спрятала за пазуху. После этого мужчина и женщина направились к выходу, пытаясь все пронести мимо кассы. Персонал пытался остановить злоумышленников. Мужчина, схватил рюкзак, вырвался и убежал в неизвестном направлении. Женщина также скрылась.

Сотрудники милиции отыскали мужчину и женщину менее чем за сутки. Они оба безработные: ему – 32 года, ей – 31. Они рассказали, что грабеж решились по той причине, что им очень хотелось выпить. Теперь мужчине и женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

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