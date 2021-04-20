Дмитрий Басков озвучил задачи сборной Беларуси на ЧМ по хоккею - 2021

Дмитрий Басков озвучил цели сборной Беларуси на ЧМ по хоккею - 2021. Фото: tut.by

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков рассказал о целях сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею – 2021. Информация об этом была опубликована на сайте ФХБ.

- Давайте поставим Михаила Михайловича Захарова в непростое положение. Зная про амбиции главного тренера сборной, зная о том, как он всегда ориентирован на результат, задача перед национальной сборной будет стоять максимальная, которую только можно поставить. Думаю, что сам Михаил Михайлович подобные задачи перед собой ставит. А мы только этому будем способствовать. Удовлетворять все его просьбы и потребности для того, чтобы сборная как можно максимально эффективно подготовилась к предстоящему чемпионату мира. Уверен, что в этом году наша сборная покажет достойный результат, - прокомментировал Басков.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею – 2021 пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

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