Макей прокомментировал заявление посла США в Беларуси Фишер о том, что она не может приехать в Минск из-за отсутствия визы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей во время визита в Швейцарию прокомментировал телеканалу ОНТ заявление назначенного посла США в Беларуси о том, что она не может приехать в Минск по причине отсутствия визы.

- У нас определенное удивление вызывает то, что госпожа назначенный посол, несколько раз посещая Варшаву, Вильнюс и еще какие-то страны, делает заявления, в то же время наши партнеры до конца не дают четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа посол намерена приехать в Беларусь. Говорят лишь о желании установить прямые контакты на официальном уровне, - прокомментировал Владимир Макей.

Глава МИД добавил, что белорусская сторона заинтересована в восстановлении прямых контактов.

- Хотел бы отметить, что мы готовы принять американского посла в любое время, но мы также хотим иметь четкую и понятную перспективу нашего дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с нашими американскими партнерами. Да, мы заинтересованы в нормальных равноправных отношениях с США во всех областях и сферах. Но мы не приемлем определенные методы оказать давление на Беларусь неважно от кого бы оно не исходило. И здесь события последних дней действительно нас заставляют еще раз повторно проанализировать и состояние наших отношений с этой крупнейшей державой мира, что и кто стоит за попыткой организации госпереворота в Беларуси, как было сказано по линии спецслежб, - заявил Макей.

По словам Владимира Макея, МИД соответствующим образом отреагирует на ситуацию.

- Но хотел бы еще раз повторить – мы хотели бы тщательно изучить все аспекты для того, чтобы взвешенно и аргументировано дать соответствующую оценку. Разумеется, любому гражданину для того, чтобы приехать в Беларусь, понадобится виза. Мы хотели бы иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси, если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой тогда смысл делать это. Я думаю, что в подобном случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать. Она не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США, - подытожил Макей.

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