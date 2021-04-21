Минчанка притворялась экстрасенсом в салоне красоты. Вот какое наказание назначил ей суд

Минчанку осудили за то, что она выманила у незнакомки браслет и деньги, притворившись экстрасенсом. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

27-летняя минчанка разговорилась в салоне красоты с незнакомкой. Получилось так, что она случайно угадала некоторые подробности личной жизни собеседницы. Женщина тут же объявила себя экстрасенсом, заявила, что на собеседницу наложена порча и предложила снять ее всем известным способом – «очистив» золото и наличные деньги.

Доверчивая дама отдала «экстрасенсу» золотой браслет и деньги. Та «порченое» имущество забрала и не вернула. «Распорядилась им по своему усмотрению» - напишут потом в протоколах правоохранительные органы.

Мошенницу нашли, она предстала перед судом.

-На основании ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ей наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, - сообщает служба информации прокуратуры Минска.

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