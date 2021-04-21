В Березинском заповеднике пересчитали своих медведей и показали их фото

В Березинском заповеднике пересчитали медведей- их оказалось не менее 75. Фото: Березинский заповедник.

Березинский заповедник пересчитал своих хищников – рысей, волков и медведей. Больше всего на территории заповедника и примыкающих к нему охотхозяйств оказалось бурых медведей – по последним данным ученых, тут обитают не менее 75 особей.

-Эта цифра свидетельствует о том, что данные животные чувствуют себя здесь в полной безопасности: численность их популяции значительно выросла за последние десятилетия, она пополняется молодняком и занимает все новые территории, - комментируют ситуацию в заповеднике.

Медведей можно увидеть не только во время специальных туров, в которые включено наблюдение за животными с вышки, но и недалеко от административного центра заповедника в деревне Домжерицы – там обитают не менее 10 особей. Медведей часто фиксируют фотоловушки.

Медведь - самый крупный хищник не только в Беларуси, но и во всей Европе. Фото: Березинский заповедник.

Крупнее хищника, чем бурый медведь, нет не только в Беларуси, но и во всей Европе. В нашей стране он занесен в Красную Книгу и относится к животным первой категории охраны.

Посчитали в заповеднике и других хищников. Здесь живут 19 рысей и 25 волков.

Иногда медведи попадают в фотоловушки за "хулиганскими действиями". Этот, например, идет разорять пасеку. Фото: Березинский заповедник.

Медведей можно встретить не только на специальных маршрутах, но и в окрестностях административного комплекса заповедника. Фото: Березинский заповедник.

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