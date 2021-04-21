«Вам просто их выплачивали заранее». Министерство труда и соцзащиты объяснило слухи о задержках пенсий

Пенсионеры жалуются на задержку пенсий. Минтруда: "Задержки не было". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министерство труда и социально защиты сделало официальное заявление по поводу информации о задержке выплат белорусским пенсионерам. В сети появилась информация, что многие пенсионеры в Беларуси не получили выплаты в установленные сроки. Пенсионеры расценили это как необоснованную задержку пенсионных выплат.

По информации Минтруда, пенсии в Беларуси выплачиваются ежемесячно в период с 5 по 26 число. Для каждого пенсионера установлена дата, когда пенсия должна быть выплачена обязательно, но, как правило, выплаты осуществляются заблаговременно – за несколько дней до «дедлайна».

-Многие пенсионеры ошибочно полагают, что день зачисления средств на их счет являтся установленной для них датой выплаты пенсии. Зачастую именно это обстоятельство является причиной недоразумений и соответствующих сообщений, - объяснили в ведомстве.

В министерстве также проинформировали, что для пенсионеров, которые не получили деньги в привычные сроки и были обеспокоены задержкой, установленная дата выплаты – 21 число каждого месяца. Как правило, деньги перечислялись на их счета и были доступны за два дня до этой даты, а иногда и ранее.

-Обращаем внимание, что решение об изменении сроков выплаты пенсий не принималось. Пенсии выплачиваются и будут выплачиваться своевременно, не позднее даты выплаты пенсии, установленной конкретному пенсионеру, - заверили в Министерстве труда и социальной защиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сколько работающих пенсионеров в Минске и какую часть пенсии они теряют, узнайте ЗДЕСЬ.