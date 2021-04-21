В Гомеле трагически погиб врач-анестезиолог

В Гомеле трагически погиб медик. Фото: Оксана БРОВАЧ

Информацию о трагической гибели врача-анестезиолога Гомельской БСМП опубликовала «Гомельская праўда». По информации издания, не исключено, что медик совершил суицид. Он погиб, выпав из окна больницы. Это произошло через десять минут после полуночи в ночь с 18 на 19 апреля. Это произошло не в его смену и не на его рабочем месте, информирует издание. Погибшему медику было 42 года.

Официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила «Гомельскай праўдзе», что Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти врача БСМП.

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