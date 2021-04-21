Три недели назад уехал на рыбалку. В Новополоцке ищут пропавшего мужчину

Этот мужчина ушел на рыбалку три недели назад. Если вы что-то знаете о его судьбе, сообщите в милицию.Фото: ориентировка ПСО Ангел.

В Новополоцке пропал 64-летний мужчина. Пропавшего зовут Николай Смоляк, он живет на улице Янки Купалы, 1А. Последний раз дома мужчина был 29 марта. Предположительно, в этот день он уехал на рыбалку. Место, которое мужчина мог выбрать для рыбной ловли – озеро Черное.

Николай Смоляк – худощавый кареглазый мужчина ростом около 175 см, у него седые волосы. Пропавшего разыскивает милиция и ПСО «Ангел».

Если вы что-то знаете о судьбе Николая Смоляка, позвонить по телефонам: +375 (29) 2998952; +375 (33) 6666-033; +375 (33) 6666-856 или по номеру 102.