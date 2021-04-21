Фотофакт. В Минске загорелся офис в многоэтажке: в здании еще были люди

На улице Мележа в Минске горели офисы в девятиэтажке. Фото: МЧС.

Возгорание в одном из административных зданий в Минске произошло вечером во вторник, 20 апреля. Подробности и фото с место происшествия опубликовала пресс-служба МЧС.

Звонок дежурному на номер «101» поступил с улицы Мележа около 17.00 часов. Звонивший сообщил, что горит один из офисов в доме №3.

Людей из горящего здания эвакуировали спасатели. Фото: МЧС.

Прибывшие пожарные увидели валившие из окна второго этажа клубы дыма. В здании еще были люди. Спасатели эвакуировали из девятиэтажного здания 50 человек.

Возгорание локализовали и ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

Огонь повредил оборудование в офисе. Фото: МЧС.

- Огонь повредил имущество, закоптил стены и потолок в кабинете площадью около 12 квадратных метров. Причина пожара пока не установлена, но приоритетная версия - короткое замыкание, - уточнили в МЧС.

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