Вот чем не стоит пользоваться для розжига костра. Мужчина в больнице с сильными ожогами

Мужчина разжигал костер, используя газовый баллончик. Он в больнице с ожогами. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Смолевичском районе в ожоговое отделение больницы попал 64-летний мужчина. Он был серьезно травмирован: врачи установили, что обожжены в разной степени обе ноги, кисти рук, лицо, также у мужчины был ингаляционный ожог.

Мужчина разжигал костер во дворе на частном подворье. Чтобы огонь быстрее разгорелся, использовал газовый баллончик. В результате вспыхнули пары легко воспламеняющейся жидкости, и на мужчине вспыхнула одежда.

-Горевшую одежду пострадавший потушил самостоятельно при помощи подручных средств и вызвал бригаду скорой медицинской помощи, -рассказали в пресс-службе МЧС.

БУДЬ В КУРСЕ!

Разжигая костер, нельзя пользоваться горючими или легковоспламеняющимися жидкостями. Место для костра должно быть окопано, рядом нужно держать огнетушитель или ведро воды и лопату. Даже если визуально костер уже погас, обязательно пролейте кострище водой. Будьте осторожны в обращении с открытым огнем!

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