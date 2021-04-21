В Эквадоре собираются отсудить у «Белоруснефти» $60 млн за долги

Эквадорские компании подали на "Белоруснефть" иск в суд. Фото: Нефтехимия

О том, что в Эквадоре могут через суд взыскать с «Белоруснефти» и связанной с ней местной компанией свыше 60 миллионов долларов, сообщил tut.by со ссылкой на информацию, опубликованную в эквадорском ресурсе.

Это связано с внушительной суммой долгов, которые образовались, как перед госучреждениями, так и перед местными подрядчиками, которые выполнили работы на нефтяных скважинах.

Вообще, сотрудничество Беларуси с Эквадором в нефтяной сфере началось после официального визита Лукашенко в эту латиноамериканскую страну летом 2012-го года. В том же году на местный рынок вошли белорусские нефтяники - изначально в качестве сервисной компании. Также белорусская сторона реализовала ряд проектов по сейсморазведке в сложных условиях: в заповедных зонах и джунглях, следующим этапом стал проект по добыче нефти. «Белоруснефть» учредила с эквадорской компанией Edinpetrol совместное предприятие «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл», оставив у себя контрольный пакет акций. Шла разработка месторождений, но недавно стало известно о конфликте между участниками проекта.

В мае 2016-го года «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» подписала контракт с эквадорским подрядчиком Servicios Drilling Technologies (SDT) на бурение скважин, строительство инфраструктуры и т.д, задействована в проекте была и Chuanqing Drilling Engineering Company (CNPC). Для последующего взыскания инвестиций был создан траст из SDT, «Белоруснефти», CNPC и кредиторов «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл».

Эквадорские компании заявляют, что "Белоруснефть" не рассчитывается по долгам. Фото: NEFT.by

В 2020-ом году компания SDT и ее поставщики стали обвинять «Белоруснефть» в присвоении средств, предназначенных для траста. Эквадорские компании требуют, чтобы белорусская сторона выплатила долг свыше 60 миллионов долларов. Иск направлен в суд.

Также SDT заявила, что Станислав Шапкин, гендиректора «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» и представитель «Белоруснефти», злоупотребил доверием. В свою очередь Шапкин назвал обвинения абсурдными.

Также недавно, в марте 2021-го года, эквадорские подрядчики направили официальную жалобу и в Министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов Эквадора и попросили о вмешательстве. В документе утверждается, что белорусская сторона «не привлекла в Эквадор финансирование, как это было предусмотрено в двустороннем соглашении с правительством», а еще продолжает «ежемесячно взимать вознаграждение, не рассчитываясь по долгам, как перед компаниями, так и перед госучреждениями, которых накопилось около 60 миллионов долларов».

На данный момент, по данным СМИ, «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл» собирается привлечь инвестора в лице Gazprom International. Уже проводится аудит актива консалтинговой компанией Walsh.

В «Белоруснефти» отказались от комментариев.