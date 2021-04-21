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Общество21 апреля 2021 10:32

«Заразиться можно уже через шесть дней». Ученые рассказали, сколько раз можно переболеть ковидом

Выводы неутешительные – риск неоднократного заболевания очень высок
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Медики рассказали о факторах, увеличивающих риск повторного заболевания ковидом.

Медики рассказали о факторах, увеличивающих риск повторного заболевания ковидом.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Медики озвучили неутешительную информацию: COVID-19 – заболевание, которым человек может переболеть неоднократно, причем в некоторых случаях повторное заражение возможно уже через 6 дней после излечения.

Китайские ученые назвали факторы риска, которые провоцируют реактивацию ковида, пишет БелНовости. Обследовав 109 добровольцев, медики выяснили, что риск повторного заражения выше у людей, у которых низкое количество лимфоцитов. Рецидивы также часто случаются у молодых пациентов и у тех, кто перенес ковид в легкой форме.

Медики тестировали выздоровевших через две недели после излечения, и у трети испытуемых тесты вновь показали положительный результат. В среднем повторное заболевание протекало 17 дней.

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