В Беларуси снова уменьшили пособие на погребение

Почти на 200 белорусских рублей, по сравнению с февралем 2021-го года, в Беларуси стали выдавать меньшие "похоронные".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в марте пособие на погребение в Беларуси снизилось сразу единовременно на 180 белорусских рублей.
Прогнозировалось снижение и в апреле, так и произошло. Напомним, пособие на погребение имеет привязку к средней зарплате по стране, которая в последние месяцы все более теряет в сумме.
Так в апреле 2021-го года «похоронные» снова уменьшились, сообщают в ФСЗН. Теперь на погребение в Беларуси выдают 1277,1 белорусского рубля. Это еще на почти на 13 рублей меньше, чем в прошедшем марте, и уже на 197,5 белрубля меньше, чем в феврале.
В Беларуси «похоронные» назначают, если за ними обратились не позже шести месяцев со дня смерти.
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