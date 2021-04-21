Вот и холода: погода в Беларуси на 22 апреля

В четверг, 22 апреля, в Беларуси установится холодная погода. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Недолгое тепло в Беларуси сменится холодной погодой. Виной всему неустойчивые воздушные массы и атмосферный фронт, смещающийся с территории Западной Европы, пишет pogoda.by.

В четверг, 22 апреля, день будет облачным с прояснениями, а в течение суток ожидаются осадки. Так ночью местами, а днем уже над большей частью территории Беларуси пройдут непродолжительные дожди, в некоторых районах - грозы. Из-за большой влажности и перепада температур вероятны слабые туманы в ночные и утренние часы.

Ночью температура опуститься до +2…+7 градусов. Днем потеплеет +10…+17, но в северо-западных регионах будет по-прежнему прохладно и в дневные часы всего +8…+9 выше ноля.

Ветер в течение суток будет юго-западного и западного направлений, умеренный, но днем и при грозах порывистый.

Установится холодная погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Березинском заповеднике пересчитали своих медведей и показали их фото.

Встретить медведя можно даже недалеко от администативного центра заповедника (подробности).

Праздники и выходные в мае 2021: сколько и когда будут отдыхать в Беларуси.

Совсем скоро белорусов ожидает череда праздничных дней, но, увы, отдыхать так много как украинцы или россияне в Беларуси не будут (подробности).

Вернется февраль со снегом: погода в Беларуси на неделю с 19 по 25 апреля.

Стало известно, как будет меняться погода в Беларуси и в какие регионы придет сильное похолодание (подробности).

Одеваемся потеплее и готовимся к снегу: погода на Вербное воскресенье в Беларуси.

Похолодание начнется уже с пятницы и продолжится на следующей неделе (подробности).