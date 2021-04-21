Минчане обеспокоены скоплениями экипированных силовиков в разных районах города. МВД: "Это учения!"

Минчане обеспокоены скоплениями силовиков в разных районах столицы. МВД: это учения. Фото: Вконтакте.

С утра 21 апреля обеспокоенные минчане задавали вопросы в сети: почему в разных районах Минска наблюдаются скопления экипированных групп силовиков и ездят колонны спецтехники.

Вот что наблюдали читатели паблика «Плохие новости Беларусь» Вконтакте:

"Только что колонна из 6 длинных автобусов прошла в сторону Уручья от Академии МВД, все пассажиры в боевых комплектах, окна много где занавешены". "Сёння а 9 гадзіне вялікая калона ехала з Маякоўскага на ўнутранае кола МКАД. Грузавыя машыны і аўтобусы з салдатамі і меншыя машыны". "Автобусы с заклеенными окнами у Академии на Филимонова". "По трассе Минск-Молодечно тоже колонна военных машин, милиции, прицепы с бухтами колючей проволокой".

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова объяснила, что происходит в белорусской столице.

-Сообщаю, что это ежегодные плановые практические занятия по отработке действий в различных условиях. Мероприятия - часть учебного процесса курсантов Академии МВД, - заявила Ольга Чемоданова.

По сообщению пресс-секретаря, учения проходят во взаимодействии с внутренними войсками и другими подразделениями органов внутренних дел.

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