В Минске из «красной зоны» выходит еще одна больница, узнали какая

10-я больница Минска, которая была перепрофилирована под лечение больных с ковидом, снова станет "чистой". Фото: Яндекс-карты.

В Минске 10-я городская клиническая больница, перепрофилированная для лечения пациентов с коронавирусом, готовится к выходу из «красной зоны». Об этом сообщает Минск-Новости со ссылкой на главного врача больницы Виктора Исачкина.

Недавно Минздрав официально объявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Беларуси. Главный врач 10-й больницы объяснил, почему возникла необходимость перевести на обычный режим работы перепрофилированную под COVID-19 больницу.

- Больница готовится к выходу из ковида, так как накопилось очень много пациентов, нуждающихся в специализированной стационарной медицинской помощи — гастроэнтерологической, хирургической, эндокринологической, офтальмологической, - Сказал Виктор Исачкин. - Ведь в первую волну пандемии нашу клинику в числе первых перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, и с тех пор она работала как инфекционный стационар.

Сейчас в тех корпусах больницы, откуда выписаны пациенты, проходит дезинфекция и других необходимые мероприятия. Когда больница начнет принимать «чистых» пациентов, не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ковидом можно переболеть несколько раз, причем фиксировались повторные заражения уже через шесть дней после выздоровления. ПОДРОБНОСТИ.