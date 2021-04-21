Зеленский позвал Путина встретиться в Донбассе: «В любой точке, где идет война»

Владимир Зеленский назвал шантажом большое количество российских войск у госграниц Украины. Фото: пресс-служба президента Украины.

В своем видеообращении во вторник, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

В своем обращении к гражданам Украины Зеленский обсудил тему ситуации в стране.

- У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом, - заявил Зеленский.

Далее он рассказал об эскалации, поддержке западных стран, угрозах и эмоциях. О том, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем, но и готовится защитить себя.

- Наш принцип простой - Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего, - объявил Зеленский.

Также он сказал, что во время заседания политсоветников Нормандской четверки, прошедшем 19 апреля, было высказано предложение о встрече на так называемой линии соприкосновения - «чтобы максимально увидеть и понять ситуацию».

- А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война, - озвучил он свое предложение о встрече в адрес российского президента в заключение речи.

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