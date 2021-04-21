Польша назвала «воздушное судно», которое могло нарушить границу с Беларусью

В Польше считают что неопознанным объектом мог быть дрон контрабандистов. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что в Минобороны Беларуси зафиксировали факт нарушения госграницы со стороны Польши неустановленным воздушным судном. Это произошло 12 апреля - неизвестный объект нарушил воздушную границу нашей страны.

И вот в Польше выдвинули свою версию этого происшествия. Так издание wyborcza.pl со ссылкой на погранслужбу написало, что воздушное пространство Беларуси мог нарушить беспилотник контрабандистов.

Сообщается, что также 17 апреля польские пограничники в Кузнице-Белостоцкой обнаружили летящий со стороны Беларуси дрон с прикрепленным пакетом. Беспилотный аппарат углубился на польскую территорию примерно на 400 метров и сбросил груз. Это были блоки с белорусскими сигаретами на 84 тысячи злотых или примерно на 21 тысячу долларов.

17 апреля польские пограничники заметили дрон, сбросивший "посылку" с белорусскими сигаретами. Фото: Подлясская погранслужба.

Таким образом, польская сторона считает, что «неустановленным воздушным судном» нарушившим госграницу Беларуси мог быть также беспилотник контрабандистов.

Ранее оперативное командование армии Польши в Твиттере публиковало ответ на обвинение Минобороны Беларуси в нарушении воздушного пространства. В польской армии заявили, что вечером 12 апреля вблизи белорусской границы никаких полетов военные воздушные суда не выполняли.

- Воздушное пространство контролируется на постоянной основе. Военные самолеты 12 апреля этого года в вечерние часы не работали вблизи государственной границы между Польшей и Беларусью, - сообщила пресс-служба ведомства.

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