Возбудили уголовное дело по поводу халатности чиновников исполкома Осиповичского района, где на подростка упала плита на стройке

Подросток гулял по заброшенной стройке, на него обрушилась плита - уголовное дело возбудили в отношении чиновников райисполкома. Фото: Следственный комитет.

В отношении должностных лиц Осиповичского райисполкома возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей тяжкое последствие, после того, как на заброшенной стройке пострадал подросток.

Напомним, это произошло 17 апреля. 17-летний юноша зашел на территорию недостроенной больницы и несколько раз ударил ногой по кирпичной стене. Обрушились железобетонные плиты, одна из них упала на подростка, он в больнице.

-По уголовному делу допрашиваются работники исполкома, которые ответственны за обеспечение безопасности и ограничение доступа к неэксплуатируемому обьекту, изъята техническая документация здания, продолжаются допросы воспитанников и учительского состава школы, - рассказали в Следственном комитете.

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