В Нацбанке объяснили новый указ в сфере валютного регулирования и контроля Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Национальном банке объяснили изменения, касающиеся валютного регулирования и контроля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Напомним, что накануне был подписан указ, согласно которому с 9 июля текущего года признаются утратившими силу указ от 12 мая 2009 года №240 «О некоторых вопросах в области валютного регулирования» и указ от 31 июля 2018 года №301 «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты».

«Данное решение принято для приведения законодательства в области валютного регулирования в соответствие с требованиями нормотворчества, а также исключения из него норм, не соответствующих новой парадигме осуществления операций с иностранной валютой в Беларуси, закрепленной положениями новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле", вступающей в силу с 9 июля 2021 года и предусматривающей отмену ряда существующих ограничений и обременений при проведении валютных операций юридическими и физическими лицами», – уточнили в Нацбанке.

Там добавили, что с признанием утратившим силу указа №301, которым в августе 2018 года в Беларуси была фактически отменена обязательная продажа иностранной валюты, из законодательства республики исключаются нормы, регламентирующие порядок использования указанного инструмента валютного регулирования.

Тем временем признание утратившим силу указа №240 отменяет ранее предоставленное Национальному банку право единолично устанавливать дополнительные требования к порядку осуществления резидентами текущих валютных операций, а также исключаются нормы, регламентирующие процедуры принятия решений в сфере валютного регулирования.

Добавим, что в новом указе закреплена возможность введения Национальным банком Беларуси совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности страны и стабильности ее финансовой системы.

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