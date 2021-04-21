Не Tesla и не Audi: назван лучший автомобиль 2021 года

Электромобиль Volkswagen ID.4 стал лучшим авто в 2021 году. Фото: World Car of the Year | Dean Smith
О том, что выбран лучший автомобиль 2021-го года, сообщило «РИА Новости». Лучшее авто года выбрало жюри World Car Awards.
Международная комиссия назвала лучше маркой 2021-го электрокар - электрический хетчбэк Volkswagen ID.4.
Информацию World Car Awards опубликовало в официальном аккаунте в Твиттере.
Организаторы поздравили концерн Volkswagen. И подчеркнули, что в истории конкурса только третий электромобиль смог завоевать эту престижную награду.
Вместе с Volkswagen за звание лучшего авто 2021-го года конкурировали Toyota Yaris и электрическая Honda E. Хетчбэк «Фольксвагена» победил с отрывом в 66 очков.
Отдельные титулы завоевали и другие авто:
- Honda E названа лучшим городским автомобилем;
- Porsche 911 Turbo - самым производительным авто;
- Mercedes-Benz S-Class стал самым роскошным;
- а приз за лучший дизайн достался Land Rover Defender.
Год назад лучшим автомобилем 2020-го года World Car Awards назвал Kia Telluride.
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