Не Tesla и не Audi: назван лучший автомобиль 2021 года

Электромобиль Volkswagen ID.4 стал лучшим авто в 2021 году. Фото: World Car of the Year | Dean Smith

О том, что выбран лучший автомобиль 2021-го года, сообщило «РИА Новости». Лучшее авто года выбрало жюри World Car Awards.

Международная комиссия назвала лучше маркой 2021-го электрокар - электрический хетчбэк Volkswagen ID.4.

Информацию World Car Awards опубликовало в официальном аккаунте в Твиттере.

Организаторы поздравили концерн Volkswagen. И подчеркнули, что в истории конкурса только третий электромобиль смог завоевать эту престижную награду.

Вместе с Volkswagen за звание лучшего авто 2021-го года конкурировали Toyota Yaris и электрическая Honda E. Хетчбэк «Фольксвагена» победил с отрывом в 66 очков.

Отдельные титулы завоевали и другие авто:

- Honda E названа лучшим городским автомобилем;

- Porsche 911 Turbo - самым производительным авто;

- Mercedes-Benz S-Class стал самым роскошным;

- а приз за лучший дизайн достался Land Rover Defender.

Год назад лучшим автомобилем 2020-го года World Car Awards назвал Kia Telluride.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Топ-5 самых продаваемых бэушных машин в Беларуси за 2020 год.

Дилеры констатируют, белорусы перестали покупать премиум сегмент старше 10 лет, а хотят 3-5-летнюю машину (подробности).

Каждая пятая проданная машина из салона в Беларуси - «Джили»: ситуация на авторынке и прогноз на 2021 год.

Стало известно, как пандемия повлияла на отечественный автомобильный рынок в 2020 году и какие машины из салона в топе продаж в Беларуси (подробности).

К 2022 году в Беларуси зарядных станций станет больше чем АЗС.

В белорусском Департаменте по энергоэффективности озвучили прогноз и смелые цифры по ЭЗС (подробности).